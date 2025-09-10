Réseau social
Prise de fonction d’Abass Fall à la ville de Dakar : l'ex maire par intérim Ngoné Mbengue se dit « rassurée » de son successeur
La cérémonie d’installation du nouveau maire de Dakar, Abass Fall, élu le 25 août dernier, par les conseillers municipaux, s’est tenue ce mercredi 10 septembre. Sa prédécesseur s’est dite « rassurée » qu’il mènera « la barque de Dakar à bon port ».

Mme Mbengue a également témoigné connaître le nouvel édile pour sa « disponibilité » et sa « bienveillance ».

Par ailleurs, l’ex maire par intérim informe qu'elle compte sur Abass Fall pour « parachever les bonnes actions menées par son équipe sortante et l’ensemble des conseillers », ainsi que pour « améliorer ce qui reste à parfaire ».

Mme Mbengue, membre du parti Taxawu Sénégal dirigé par Khalifa Sall, a salué tous les conseillers municipaux pour leur « sens des responsabilités », qui a permis de « préserver la paix au sein du conseil municipal » depuis le 13 décembre 2024, date de son intérim.

« Nous sommes venus d’obédiences différentes mais avons su préserver ce que nous ne pouvons pas départager : l’intérêt des Dakarois », s’est-elle réjouie.
Bacary Badji (stagiaire)

Mercredi 10 Septembre 2025 - 15:03


