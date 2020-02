Prison Camp pénal: Aliou Sané voit sa demande de visite à Guy Marius Sagna rejetée

80 jours que l'activiste sénégalais, Guy Marius Sagna croupit à la prison du Camp pénal de Liberté 6 à Dakar, pour avoir pris part à une manifestation non-autorisée devant le Palais contre la hausse du prix de l’électricité qu’il juge non justifiée. Ses acolytes tous libérés, n'empêche l'étau continue de se resserrer contre l'activiste. Isolé, Guy Marius Sagna se retrouve dans une cellule réservée aux terroristes. Pire, on lui refuse des visites.



Et le dernier refus en date, mercredi 12 février 2020, avec son camarade activiste non moins coordinateur du mouvement Y'en a marre, Aliou Sané. « Je me suis rendu au premier cabinet du tribunal de Dakar pour un permis de visite à notre camarade Guy Marius Sagna. Après toute une batterie de questions, l'on me signifie que je devais adresser une demande au Doyen des juges, en plus d'une copie de ma pièce d'identité nationale. Ce que je fis séance tenante. Après dépôt, mes contacts ont été pris avec la promesse de me rappeler pour notification de la suite réservée à ma demande. Ce qui n'a jamais été fait", s'indigne l'activiste dans une note partagée sur page Facebook.



Aliou Sané de poursuivre ses complaintes: « Ce mardi matin, j'ai décidé de revenir au tribunal, dans l'espoir de retirer le permis. Sur place, le même monsieur me dit tout sec: "Monsieur Sané, votre demande a été rejetée!". Je répondis: "Pour quel motif monsieur?". Sa réponse: "Il faut prouver votre lien de parenté avec Guy Marius Sagna!". Voilà où nous en sommes, lâche t-il.