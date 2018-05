Prison de Rebeuss : Assane Diouf isolé après une violente bagarre avec le...

Des nouvelles pas du tout rassurantes de l'insulteur public numéro 1. En effet Assane Diouf a été placé en isolement pour dix jours suite à une violente bagarre l’ayant opposé à un gardien de prison qui aurait la charge de le surveiller comme du lait sur le feu.

D'après nos confrères de Dakar Actu qui donne l'information, Assane Diouf et "son" geôlier particulier n’arrêtaient pas de s’insulter avant d’en venir aux mains.

Le site en ligne de rappeler qu’un traitement spécial était réservé à « l’insulteur public » depuis les premiers jours de son séjour carcéral. Comme il s’était développé une familiarité intrigante entre le célèbre prisonnier et le geôlier initialement retenu pour sa « protection rapprochée », ce dernier avait été relevé.

Me El Haj Diouf va avoir du grain à moudre, même s'il nous revient qu'il est actuellement hors du territoire national.