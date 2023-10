Prix E-jicom de Journalisme : onze (11) prix en compétition, rendez-vous le 16 décembre

Après cinq éditions réussies, les Prix E-jicom de Journalisme font désormais partie de l’agenda du journalisme sénégalais. Lancés en 2018, ils sont devenus une occasion unique de célébrer le meilleur de ce qu’offre le journalisme sénégalais.



La constance des efforts de l’établissement est davantage encouragée par les partenaires qui chaque année s’associe à l’évènement. Pour cette sixième édition, Amnesty Sénégal ; Article 19 ; la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’éducation Publique (Cosydep) ; l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ; le Projet d’Appui à la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre, phase 2 (Pasneeg2) et Reporters Sans Frontières (RSF) seront de la partie et décerneront des prix dans diverses catégories.



« Nous remercions vivement tous ces partenaires sans qui les Prix E-jicom de Journalisme n’aurait pas connu l’envergure qu’ils connaissent aujourd’hui », a déclaré Hamadou Tidiane Sy, directeur de l’E-jicom. « Nous espérons que les jeunes journalistes feront honneur à ces organisations en proposant des candidatures de qualité aux différentes catégories qu’elles parrainent », a-t-il ajouté.



Organisé pour la sixième année consécutive, les Prix E-jicom de Journalisme connaissent un engouement de plus en plus important grâce à ce réseau de partenaire autour de l’évènement. Ces partenariats solides avec les acteurs du monde du développement permettent, en plus des catégories classiques décernées par l’E-jicom, de distinguer des catégories spéciales et de motiver les journalistes à produire davantage d’articles de qualité sur divers sujets.



En cinq éditions, les Prix E-jicom de Journalisme ont déjà reçu 282 candidatures ; reconnu et distingué plus d’une cinquantaine de nominés ; récompensés 42 lauréats. Les organisateurs et leurs partenaires ont également offert plus d’une cinquantaine d’outils de travail ainsi que des chèques aux lauréats.

La sixième édition des Prix E-jicom de Journalisme aura lieu le 16 décembre 2023, a annoncé la direction de l’Ecole Supérieure de Journalisme des Métiers de l’Internet et de la Communication (E-jicom). Cette édition sera célébrée sous le signe de « la pérennisation », que les organisateurs souhaitent imprimer à l’évènement.