Prix E-jicom de journalisme : Seydina Bilal Dallo de l’AS lauréat, la presse écrite se distingue

Les lauréats de la première édition des Prix E-jicom de Journalisme ont été fêtés ce 20 décembre 2018 à Dakar. La cérémonie a réuni essentiellement des professionnels des médias avec, en prélude, des discussions autour d’un panel sur les « Fake news ou +infox+ et élections: quel impact sur la démocratie ? ».



A l’arrivée, Seydina Bilal Diallo du journal l’AS remporte le trophée du « Meilleur article », catégorie « presse écrite » et aussi le « Premier Prix-Ejicom de Journalisme », édition 2018, pour une enquête très fouillée sur le trafic de l’anacarde dans le Sud du Sénégal, qui a séduit le jury.



Dans la catégorie presse écrite, où il y avait quatre nominés, le jury a eu du mal à départager les candidats. Au finish, le jury a décidé d’attribuer, dans cette catégorie, une seconde récompense (un prix d’encouragement pas prévu au départ) à El Hadji Ibrahima Thiam du Soleil pour son article sur l’histoire des « déguerpis » à la frontière sénégalo-guinéenne.



Le jury a estimé qu’il a produit «un travail de qualité» qui mérite d’être reconnu.



Autant la compétition a été serrée pour la catégorie presse écrite, autant le jury a beaucoup hésité sur l’opportunité ou pas de décerner des prix pour les deux autres catégories en compétition, la presse en ligne et la radio notamment. Les productions dans ces deux catégories, selon le jury, en dépit de certaines qualités dans l’écriture journalistique, ne remplissaient pas la totalité des critères exigés, notamment sur l’équilibre des sources.



Aucune candidature n’a été reçue pour la catégorie « télévision ».



Plutôt que de ne pas décerner de prix du tout dans ces catégories, le jury a finalement décidé par consensus de reconnaître et de récompenser les « efforts des postulants » dans les catégories presse en ligne et radio, en attribuant des « prix d’encouragements » aux meilleures candidatures, parmi celles qui étaient en lice.



Ainsi, Lala Ndiaye et Aliou Diouf d’E-media, qui ont produit un travail d’équipe bien écrit sur la famine à Matam, enrichi de photos et d’infographies, ont collectivement reçu le « Prix d’encouragement » pour la presse en ligne et remportent le trophée prévue dans cette catégorie. Yves Tendeng de la radio Sud FM remporte le « Prix d’encouragement» et le trophée prévu pour la catégorie « meilleure production radio ».



« Le principal but de ces distinctions est certes de consacrer l’excellence, mais elles doivent aussi servir à l’émulation. En reconnaissant les efforts fournis par les lauréats dans ces deux dernières catégories, le jury espère justement encourager le travail de terrain, comme l’ont fait les lauréats », a expliqué Tidiane Kassé, au nom du jury qu’il a présidé.



Outre M. Kassé, journaliste, formateur et ancien directeur de publication de Wal-fadjri, les autres membres du jury étaient Jean Meissa Diop, journaliste, ancien membre du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel ; Lilianne Nyatcha, journaliste, Senior Broadcaster à BBC Afrique à Dakar ; Valentin Wendyam Compaoré, journaliste et Chef de l’information à Africa 24.



En plus d’un trophée et d’une tablette de marque Samsung, le lauréat dans chaque catégorie a reçu un chèque de cent cinquante mille FCFA. En plus de ce lot, le lauréat du « Premier prix » s’est vu également attribuer un ordinateur portable et un chèque de 300.000 F.CFA.



L’organisation des « Prix-Ejicom de Journalisme », dont c’était la première édition, est une initiative de l’Ecole Supérieure de Journalisme des Métiers de l’Internet de la Communication (E-jicom), qui entre dans le cadre d’un programme plus vaste dénommé, « Ethique et Excellence dans le Journalisme ». Ce programme, soutenu par le « European Journalism Center », vise à favoriser l’amélioration des contenus médiatiques et à promouvoir les bonnes pratiques dans le secteur du journalisme au Sénégal.