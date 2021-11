Prix Goncourt remis ce mercredi: l'artiste Omar Péne affiche son soutien à Mbougar Sarr

L'artiste musicien Omar Péne qui a reçu un exemplaire du livre "La plus sécrète mémoire des hommes" a affiché son soutien au finaliste du prix littéraire au Goncourt 2021, son compatriote sénégalais Mbougar Sarr.



"La plus sécrète mémoire des hommes, dernière œuvre monumentale du jeune écrivain Mouhamed Mbougar Sarr, est traversée par la musique du Super Diamono. L'auteur n'a pas manqué de manifester son amour pour le groupe et son leader Omar Péne et m'a même fait parvenir un exemplaire. Je lui en félicite et lui témoigne tout mon soutien", a posté le lead vocal de Super Diamono sur sa page Facebook.



Le prix Goncourt 2021 sera remis, ce mercredi à 12 heures à Paris. Avec quatre finalistes du prestigieux prix littéraire et le très jeune favori, un écrivain sénégalais du nom de Mbougar Sarr.