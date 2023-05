Prix des denrées de grande consommation: voici les propositions faites à l'issue de la réunion du ministère du Commerce

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Enrtreprises, Abdou Karim Fofana, a réuni le Conseil national de la consommation, ce vendredi 5 mai 2023, pour échanger sur les prix de l'huile, proposition de baisse de 100 FCFA et du sucre, proposition de hausse de 75 FCFA dû à la hausse des cours mondiaux.



Le principal objectif recherché à travers ces échanges est « la stabilité du marché intérieur tant au profit des consommateurs que des opérateurs économiques ». A la suite des échanges entre autorités, commerçants et consommateurs, il a été retenu un chapelet de propositions concernant la révision des prix.



Pour l’huile de palme raffinée, le prix plafond proposé dans la région de Dakar à l’importation est de 20.200 FCFA/bidon de 20 litres. Au prix en gros, 20.700 FCFA/bidon de 20 litres et demi gros, 21.200 FCFA/bidon de 20 litres. Pour le détail, 1.100 FCFA/litre soit une baisse de 100FCFA/litre au détail a été proposé.



Concernant le sucre cristallisé, le prix plafond proposé dans la région de Dakar est à l’importation est de 616.000 FCFA/tonne, le prix en gros, 621.000 FCFA/tonne, demi gros, 627.000 FCFA/tonnes et au détail, 650FCFA/kg soit une augmentation stabilisée à 75 FCFA/kg du fait de la hausse des cours mondiaux même si les efforts consentis par l’Etat ont permis de contenir cette hausse sur le marché intérieur.



Au cours de la réunion, il a été question de projeter des perspectives pour rendre notamment, dans les meilleurs délais les conclusions des travaux sur les productions locales d’huile végétale raffinée, de gérer la transition entre la commercialisation du sucre local et celle du sucre importé en vue de stabiliser les prix en cours sur le marché et de renforcer les moyens de mise en œuvre des mesures qui seront arrêtées et actées par les autorités.



Le ministère du Commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises compte impliquer les volontaires de la consommation dans la mise en application des mesures réglementaires avec l’encadrement des agents assermentés de la Direction du Commerce intérieur, de sensibiliser les populations sur la nécessité de l’exercice d’un contrôle citoyen et d’informer les acteurs économiques et leur apporter l’appui nécessaire pour le respect des prix. Pour ce qui concerne le riz, il faudra préparer les études en vue de réviser la politique de subvention.