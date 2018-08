Prix du meilleur élève : Mary Teuw Niane en «désaccord» avec Serigne Mbaye Thiam

Le prix du meilleur élève devait cette année aller à deux autres élèves en lieu et place de Diary Sow. C’est la conviction du Professeur Mary Teuw Niane. Sur sa page Facebook, le ministre de l’Enseignement supérieur assume son choix et en donne les raisons.



«Mon choix de cœur va à deux élèves : Samba Khary Sylla, qui a remporté deux premiers prix en mathématiques et en physique ; il est élève au Lycée d’excellence de Diourbel, et El Hadji Abdoul Aziz Dabakh Kane, qui, aussi, a remporté deux premiers prix, en philosophie et en histoire et un troisième prix en français», déclare-t-il.



Réaffirmant son incompréhension, il indique : «Peut-être suis-je archaïque car je ne conçois pas qu’une médaille d’or puisse être supplantée par des médailles d’argent et de bronze». Avant de convoquer les Conseil présidentiels sur l’enseignement supérieur qui avaient servi au chef de l’Etat de définir une nouvelle orientation pour ce secteur.