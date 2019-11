Procédure d'impeachment contre Trump: Pourquoi l'Ukraine est si importante pour les États-Unis?

Telle est la grande question au cœur de la procédure de destitution menée par les démocrates.



L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN et elle a fait face à des scandales de corruption pendant des années.



Mais son orientation future revêt une importance géopolitique.



Pendant une grande partie de ses 28 années d'indépendance, il n'a pas été clair si l'Ukraine finirait par s'aligner sur la Russie ou sur l'Occident.



En 2014, cette incertitude semble avoir pris fin.



Après une révolution de rue sanglante, les nouveaux dirigeants ukrainiens ont affirmé que l'avenir du pays réside dans une association plus étroite avec l'Europe et l'Occident.



La Russie était maintenant considérée comme l'ennemi et elle a réagi en s'emparant de la Crimée et en soutenant un soulèvement armé dans l'est de l'Ukraine qui a coûté la vie à plus de 13 000 personnes.



Sous l'administration Obama, le droit des Ukrainiens à décider de leur propre avenir et à résister à l'agression russe a été défendu comme un principe idéologique important.



Cela a changé lorsque le président Trump est entré en fonction et le gouvernement ukrainien n'a pas pu compter sur le soutien actif des États-Unis de la même manière.



Quel est le montant de l'aide militaire américaine ?

Les États-Unis entretiennent des relations de longue date avec l'armée ukrainienne et ont engagé environ 1,5 milliard de dollars US (1,4 milliard d'euros) en aide depuis 2014.



Une grande partie de cette somme a été consacrée à la formation des soldats et aux efforts de modernisation de l'organisation et du fonctionnement de l'armée ukrainienne.