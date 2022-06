Procès Ahmet Aïdara: le Tribunal de Pikine-Guédiawaye sous haute surveillance policière

C’est ce lundi qu’Ahmet Aidara et les 8 prévenus seront fixés sur leur sort. Après un premier envoi, le maire de Guédiawaye fait face au juge dans le tribunal de Pikine – Guédiawaye. Il faut noter une forte présence policière à l'intérieur comme à l'extérieur du tribunal.



Les militants sont venus nombreux soutenir leur maire et les 8 prévenus. Ils ont été maintenus à l'écart du tribunal. La police n'autorise personne à trainer dans les parages. Les policiers veillent au grain et un contrôle très strict est effectué.