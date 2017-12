Procès Imam Ndao et Cie: 33 avocats ont été commis d'office

Ils sont 33 accusés qui vont comparaître (pour la première fois au Sénégal) devant une chambre spéciale. L’imam Alioune Badara Ndao et Cie seront jugés le mercredi 27 décembre au palais de justice Lat Dior. Ils sont poursuivies pour des faits liés au terrorisme.



Le barreau du Sénégal a trié 33 avocats commis d’office qui vont les défendre dignement. Les conseils ont rencontré leurs clients jeudi dernier, lors d’une audience d’interrogatoire des accusés. Le Barreau a tenu à ce que chaque accusé, qu’il soit déjà assisté par un conseil ou non, ait un avocat commis d’office à ses côtés et a fait sa propre sélection.



L'Imam Ndao a été arrêté en 2015, en même temps que Coumba Niang, Marième Sow, Ibrahima Anne. Il y a aussi le maître coranique Aboubacar Dianko intercepté par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) alors qu’il tentait de rallier le Nord Mali. Mor Mbaye, un mineur incarcéré à la Maison d’arrêt et de correction de Hann (ex-Fort B), sera aussi dans le box des accusés ».