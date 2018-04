Procès Imam Ndao et Cie : les aveux flippants de Ibrahima Diallo et Coumba Niang

Coumba Niang, né 1984, mariée à Matar Diokhané (actuellement en Libye) et sans enfant est stagiaire enseignante franco-arabe. Elle a obtenu le CEP arabe et le brevet en arabe. Les chefs d’accusations qui pèsent sur elle sont : auteure d’acte terroriste, association de malfaiteurs, acte de terrorisme par menace terroriste, financement terrorisme, blanchiment de capitaux.



"Devant le juge d'instruction je somnolais et ne pensais pas à ce que je disais"

Mon mari m’avait donné de l’argent en euro et j’ignore la somme exacte. Devant le juge d’instruction je somnolais, je ne pensais pas à ce que je disais. Mon mari m’a demandé de donner l’argent à quelqu’un de sûr, cause pour laquelle j’ai confié l’argent à Marième Sow. Mon mari m’a dit que cet argent était destiné à la construction d’un daara et le reste il devait lui donner à des gens.

La première fois que j’ai utilisé l’argent c’était lorsque Matar Diokhané m'en a demandé. C'est ainsi que je suis parti chez Marième pour récupérer une somme.



Coumba Niang révèle : "l'appel qui m'a appris l'arrestation de mon mari venait de..."

L’appel qui m’a informé de l’arrestation de mon mari provenait du Niger parce que je connais l’indicatif. C’est après l’arrestation de mon mari qu’Ibrahima Diallo alias Abou Omar m’a demandé si mon mari n’a pas laissé de l’argent pour lui. Je lui ai répondu que non, parce que je voulais en être sûre.

Après, l’arrestation de Matar je suis partie voir Rama Ba qui était à Kaolack pour se soigner chez Imam Ndao. La femme de l’Imam a fait les présentations en disant à l’imam que j’étais la femme de Matar Diokhané et qu’elle avait appris que ce dernier a été arrêté. (Matar Diokhané était l’élève de l’Imam Ndao).