Procès Mame Mbaye Niang vs Sonko: le Tribunal de Dakar encore sous haute surveillance policière

Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, qui s’est rendu au tribunal, reproche à Ousmane Sonko d’avoir déclaré qu’il avait été épinglé par un rapport de l’IGE (Inspection générale d’Etat) pour sa gestion des fonds des 29 milliards du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). Niang qui conteste l’existence de ce rapport, a décidé de porter plainte pour ‘’diffamation’’ contre Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor.



Pour rappel, le dossier a été appelé à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar le 02 février dernier. A peine ouverte, l'audience est renvoyée au 16 février suite à la demande des avocats d'Ousmane Sonko qui ont informé au juge que leur client n'avait pas reçu de citation à comparaître. A noter que l'opposant Ousmane Sonko est poursuivi pour trois chefs d'accusations : "diffamation, injures publiques, faux et usage de faux".

Ce jeudi 16 février se tiendra le deuxième procès qui opposera le leader du parti Pastef Ousmane Sonko à l’actuel ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Ce dernier a traîné l’opposant en justice pour « diffamation ».Il est 7h 30 mn et les artères des rues qui mènent au palais de justice de Dakar sont assiégés par les forces de l’ordre. Munis de gilets, de casques et de leurs armes ils arrêtent tous ceux qui tentent d’accéder au tribunal.Carte d’identité et carte professionnelle sont passées au peigne fin. Devant les portent du tribunal les partisans de Mame Mbaye Niang attendent d’accéder à la chambre correctionnelle où aura lieu le face à face.