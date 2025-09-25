Procès Sarkozy-Kadhafi : l’ex-président jugé coupable d’association de malfaiteurs entre 2005 et 2007

L’audience a commencé, peu après 10 heures, et la lecture du jugement doit durer plus de deux heures. Aux côtés de Nicolas Sarkozy, certains des dix coprévenus, dont Claude Guéant, Thierry Gaubert et Brice Hortefeux. Eric Woerth, ancien trésorier de campagne présidentielle de 2007, a été relaxé.
Nicolas Sarkozy reconnu coupable d’association de malfaiteurs. L’ancien chef de l’Etat a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs entre 2005 et 2007.
Il est, en revanche, relaxé des chefs de recel de détournement de fonds publics et de corruption passive.
