Procès Sextape Valbuena: "C'est en aucun cas pour atteindre Valbuena", déclare Karim Zenati

Les prévenus sont interrogés après la diffusion d'écoutes téléphoniques captés par les policiers où ils évoquent la sextape de Mathieu Valbuena. Tous assurent avoir voulu "aider" le joueur de l'Olympiakos.



Dans cette affaire, Karim Zenati explique avoir contacté son ami d'enfance Karim Benzema comme il le fait dans son commerce de maroquinerie de luxe à des footballeurs, connaissance de l'attaquant du Real. Zenati dit avoir été trompé par Mustapha Zouaoui, qui lui aurait assuré vouloir rendre service à Valbuena comme il l'avait fait avec Djibril Cissé impliqué lui-aussi dans une affaire de sextape..



"C'est vrai qu'avec Karim (Benzema, NDLR) on joue les sales gosses, on déconne on va même se moquer. C'est pour dédramatiser l'affaire. On a cette bêtise de déconner, c'est en aucun cas pour l'atteindre. Quand j'ai demandé à Karim, c'est dans le but de l'aider", a plaidé Karim Zenati.