Procès Sonko/Mame Mbaye Niang : les raisons de la suspension de l'audience

Le procès de l'affaire PRODAC opposant le leader de Pastef, Ousmane Sonko, au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, est ouvert ce jeudi, devant la chambre correctionnelle de Dakar. Le plaignant est arrivé dans la salle d'audience depuis 9 heures tandis que Ousmane Sonko brille par son absence. Par contre les avocats de ce dernier sont sur place, rapporte la Rfm.



Qui renseigne que l'audience a été suspendue depuis 11 heures. Pour cause, l'un des avocats de M. Sonko a fait savoir que son client n'a pas reçu de citation à comparaître. Une annonce qui a soulevé un rude débat entre le juge et les avocats des deux parties.



L'avocat en question qui a fait cette déclaration ne s'est pas constitué partie civile. Et, selon la Rfm, le juge lui a demandé de se constituer partie civile d'abord, avant de prendre la parole. Ainsi, l'audience est suspendue et va reprendre plus tard.