Procès de Donald Trump: Dernière joute au Sénat avant son acquittement certain mercredi

Il n'y a absolument aucun suspense. L'accusation et la défense au procès en destitution de Donald Trump ont ferraillé une dernière fois lundi au Sénat à deux jours de son acquittement certain. Reste une seule question –qui pourrait avoir un impact sur la fil narratif en vue de l'élection du 3 novembre: quelques élus républicains et démocrates vont-ils sortir du rang et défier leur parti?



Chez les démocrates, trois sénateurs élus en des terres républicaines sont sous pression et pourraient voter pour acquitter Donald Trump, notamment Joe Manchin (Virginie occidentale) ou Doug Jones (Alabama). Côté républicain, Mitt Romney (Utah) et Susan Collins (Maine) sont les seuls à avoir voté avec les démocrates pour entendre des témoins, mais rien ne dit qu'ils iront plus loin.