Procès de Soro Guillaume ce mardi en Côte d'Ivoire

Il sera jugé en son absence. L'ancienne haute personnalité ivoirienne réside toujours en Europe depuis son retour avorté en Côte d'Ivoire le 23 décembre dernier.



Soro Guillaume, est visé par un mandat d'arrêt délivré par la justice ivoirienne. Il est soupçonné de tentative d'atteinte à la sureté de l'état et à l'intégrité du territoire.



Toutefois, le procès qui s'ouvre aujourd'hui concerne la seconde partie d'une affaire de recel de détournement de denier public et blanchiment de capitaux.



Ces faits selon l'accusation, concernent l'achat d'une villa dans le quartier résidentiel de Marcory à l'époque où il était premier ministre en 2008.





Plusieurs de ses avocats annoncent qu'ils ne se rendront pas a l'audience, parlant de parodie de procès. Ils accusent le pouvoir en place de vouloir le rendre inéligible.



Son procès s'ouvre alors que la semaine dernière la cour Africaine avait demandé la suspension du mandat d'arrêt contre l'ex leader des Forces Nouvelles et la remise en liberté de 19 de ses proches et partisans incarcérés depuis fin décembre.



Selon la cour, l'exécution des mandats d'arrêt et de dépôt contre des personnalités politiques risque de compromettre gravement l'exercice des libertés et droits des requérants.



Cette décision de la cour africaine n'a reçu aucun écho favorable auprès des autorités ivoiriennes.



Les avocats de l'état estiment qu'elle n'a aucune incidence sur le déroulement de l'affaire qui est déjà devant le juge correctionnel.



Soro Guillaume avait déclaré qu'il sera candidat a la présidentielle d'octobre prochain.