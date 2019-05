Procès en Appel de l’affaire des faux médicaments de Touba Bélel : l’audience reprend ce lundi

Le procès en appel de l’affaire des faux médicaments de Touba Bélél va reprendre ce lundi. L’audience, prévue le 13 mai dernier, avait été renvoyée. Et, pour cause, le président de la Cour d’appel du tribunal correctionnel de Diourbel réclamait les documents attestant la grâce accordée à l’un des convoyeurs, Mamadou Woury Diallo, condamné en première instance, à 5 ans de prison ferme.



Les faux médicaments estimés à 1, 350 milliard de F Cf, avait été saisis en 2017. Le second convoyeur, Bara Sylla, avait, lui aussi, écopé de 7 ans de prison ferme.