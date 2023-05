Procès en appel: Probable qu'il y ait un deuxième renvoi

Le dossier opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang sera évoqué de nouveau à la barre de la Cour d'appel de Dakar. Renvoyé d'office à la première audience par le Premier président de la Cour d'appel, l'affaire va être appelée pour la deuxième fois. Mais, il est très probable qu'il y ait un deuxième renvoi, informe Les Echos.



En fait, la composition de la Cour constituait déjà un hic par rapport à cette affaire. Pour éviter toute polémique, la Cour était, la semaine dernière, nous apprend-t-on, dans une dynamique de changer de composition ou, en tout cas, le premier Président Amady Diouf devait céder sa place. Et c'était, aux dernières nouvelles, le secrétaire général de la Cour qui était pressenti pour prendre l'audience. Mais, rien n'était officiel. Il y a donc des chances que le Secrétaire Général préside l'audience et si c'est le cas, il pourrait renvoyer d'office l'affaire.



Quoi qu'il en soit, il faut que le dossier soit en état pour qu'il soit retenu. Dans le camp de Mame Mbaye Niang, on est fin prêt pour plaider le dossier.



Selon Me Baboucar Cissé, il n'y a rien qui pourrait constituer un motif de renvoi. Cependant, pour ce qui le concerne, Ousmane Sonko a décidé de ne pas se présentera à l'audience. Mais, même s'il ne comparait pas, le président peut d'office décider de retenir l'affaire, s'il décide que le dossier est en état. C'est dire que même s'il y a des probabilités que le dossier soit renvoyé, le dernier mot revient au président.