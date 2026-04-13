Procès en appel des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc : l'audience est en cours

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais condamnés pour leur implication présumée dans les violences survenues lors de la finale de la CAN 2025 au Maroc se poursuit toujours.



Selon le journaliste de la RTS 1, Ibrahima Mboup, qui s’est entretenu avec Issa Laye Diop, informe lors de son passage au JT de 20h de ce lundi que l’audience est en cours.



Présent dans la salle d’audience, Issa Laye Diop, président du Comité des supporters «12ème Gaindé»,

indique que la Cour d’appel a suspendu l’audience pendant quelques minutes à la suite d’une requête de la défense. Les avocats des prévenus ont demandé la comparution du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, en qualité de témoin. Ils estiment que son audition pourrait permettre d’éclairer le contexte organisationnel et sportif ayant entouré les incidents.



Le ministère public s’est opposé à cette demande, la jugeant « sans utilité » et estimant qu’elle n’apporterait aucun élément nouveau au dossier. La requête a finalement été rejetée.



À l’issue de ces échanges, la procédure a repris et le procès se poursuit actuellement devant la Cour d’appel.

