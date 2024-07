Procès en appel des députés Massata Samb et Mamadou Niang reporté au 21 octobre prochain

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang étaient de nouveau à la barre hier lundi, pour leur procès en appel contre Amy Ndiaye Gniby. Cependant, l'audience a été reportée au 21 octobre prochain pour permettre les plaidoiries, suite à la demande de Me Abdy Nar Ndiaye, informe Les Échos.



Pour rappel, en première instance, les parlementaires avaient été condamnés à six (6) mois de prison ferme après avoir été reconnus coupables de "coups et blessures volontaires." Ils avaient toutefois été relaxés des accusations de menaces de mort et condamnés à verser 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Amy Ndiaye, mairesse de Gniby.



La peine de prison était également assortie d'une amende de 100.000 francs CFA que chacun des mis en cause devait payer. Massata Samb et Mamadou Niang avaient déjà purgé leur peine. L'incident à l'origine de cette procédure judiciaire s'était déroulé lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, où les deux députés s'étaient rués sur Amy Ndiaye et ont levé la main sur elle. Ils justifiaient leur acte par des propos qu'ils jugeaient discourtois à l'encontre de leur guide religieux, Serigne Moustapha Sy, tenus par la plaignante.