Procès fraude au bac: les graves révélations des prévenus devant la barre

Omar Dieng né en 1994, élève. Il a passé le bac en 2017 sans succès. Devant la barre il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. "Au début de l’épreuve de l’histoire et de géographie, Paul Baba qui est mon cousin qui m'a demandé mon nom de père (famille) et par la suite, il est reparti après 30 mn il m’a envoyé l’épreuve d’histoire-géo sur whatsapp. Mais je ne lui ai pas remis d’argent.



Paul Baba Mohamed Tall : C’est moi qui ai envoyé les sujets à Omar et je les ai eus à travers Abdoul Ndour qui est mon collègue.



Abdoulaye Ndour : C’est Mame Ibrahima Ndiaye qui m’a envoyé les sujets d’histoire-géo et de français. Ainsi je les ai passés à Paul et c’est ce dernier qui l’a donné à Ben. Mais je n’ai pas reçu d’argent



Mame Ibrahima Ndiaye, commerçant et styliste au marché de Gambie qui a souligné avoir reçu les épreuves d’histoire géo et d'anglais par le biais de Pape moussa Ndiaye. Par la suite, il m’avait promis d’autres sujets que je n’ai pas reçus jusqu’à présent.



Pape moussa a déclaré devant la barre avoir reçu les épreuves par le biais de la prévenue Bintou Ndiaye. « Elle m’a remis 3 sujets (Français, anglais et Histoire-géographie). Par la suite, j’ai transféré en même temps à Mame Ibrahima Ndiaye.



Bintou Ndiaye a déclaré elle aussi devant la barre: "c’est à la veille des examens que le nommé Lamine Sow m’a transmis les sujets alors que j’étais avec Pape Moussa Mbaye Ndiaye ce jour-là. Lamine Sow, on était dans la même école en 2016 en classe de terminale. J’ai échoué deux fois au Bac. J’ai reçu Français, anglais et HG (épreuves). A cet effet, elle nie n’avoir jamais reçu d’argent.



Lamine Sow partage les mêmes propos que son Co-prévenu Bintou Ndiaye en soutenant devant la barre que c’est le nommé Serigne Mbacké Niasse qui le lui a envoyé tous les trois sujets via watsapp. Sur ce, il nie avoir reçu de l’argent.



Serigne Mbacké Niasse reconnait quant à lui avoir reçu les sujets de son ami Djim Momar Cissé.

Djim Momar Cissé a déclaré devant la barre que c’est Amacodou Ndiaye avec qui il habite ensemble, qui lui a envoyé les sujets via whatsapp.



Amacodou Ndiaye a lui aussi souligné, lors de son interrogatoire que c’est le prévenu Pape Gora Seck qui lui a envoyé les sujets de français et HG. Ainsi, il a fait savoir que Serigne Mbacké Niasse et Djim Momar Cissé habitent tous ensemble.



Pape Gora Seck reconnait avoir reçu les sujets français, HG et anglais par le biais de son ami Djamil Niang. Par la suite, il a déclaré avoir partagé la même classe qu’Amadou Codou Ndiaye, qui est également son ami.



Amadou Djamil Niang : résidant à Kaolack, bachelier en 2016, a fait savoir que c’est Adji Ndiaye qui lui a transféré les sujets. « C’est moi qui ai présenté Adji à Djamil Niang. Elle m’avait contacté parce qu’elle avait des lacunes en français. C’est la raison pour laquelle je l’ai mise en rapport avec ce dernier. 6 mois après, elle m’a appelé pour me dire que Baye Talla lui a envoyé les sujets du bac de 2017. C’est sur ces entrefaites que je lui ai demandé de me transférer les sujets parce que j’avais un autre ami qui faisait aussi le Bac. Interrogé sur le nom de son professeur, le prévenu n’a pas voulu répondre la question.



Adji Ndiaye reconnait avoir reçu des sujets par le biais de Baye Talla Diallo qui lui a été présenté par Djamil Niang. "Baye Talla m’a donné les sujets de Français, HG et Anglais en échange de 50.000, mais je lui avais dit que je ne pouvais pas payer tout globalement. Et, pour ne pas perdre les épreuves, je m'en suis ouverte à deux de mes amies et chacune m’a remis la somme de 5 000, mais au final je lui ai remis que 45000frs".



Pape Talla bachelier en 2010 et étudiant de son état a nié devant la barre les déclarations de Adji Ndiaye. « Je lui donné des cours de renforcement en français. Et, à l’approche des examens, Fatou Bakhoum m’a fait savoir qu’il a des sujets pour le bac. Par la suite Adji Ndiaye m’a dit qu’elle est intéressée. Je lui ai même déconseillé mais elle a insisté. Mais c’est le soir que j’ai su que Moussa Kane l’a envoyé les sujets. C’est à moi qu’elle a remis les 45 000 pour les donner à Moussa Kane. Mais l’argent je l’ai envoyé à Fatou Bakhoum par orange Money », a-t-il dit devant au juge Maguette Diop.



Fatou Bakhoum : Devant la barre la dame nie catégoriquement les faits. « J’ai quitté Kaolack parce que j’avais échoué au bac en 2014 et 2015. C’est ainsi qu’on m’a transféré au lycée de Kahone. On m’a dit que Kahone est un lieu très facile pour avoir le bac car, les élèves s’entre-aident. C’est en 2016 que j’ai connu le proviseur. Quand j’ai fini de faire mon anticipé de philo, il m’a interpellé pour me dire si je n’avais pas le bac en 2015, je lui ai dit que j’avais échoué. Sur ce, il m’a donné rendez-vous dans son bureau ou il m’a demandé de lui donner la somme de 30.000 francs Cfa en échange des sujets du bac. C’est ainsi que je l’ai dit à Ndew Badiane et chacune d’entre nous a cotisé 15.000 frs. De ce fait, c’est dans le quartier nommé Bassirou Mbacké que je lui ai remis l’argent.



"EN 2017, le proviseur m’a donné encore les épreuves en échange de 50.000frs qui m’a été remis par Baye Moussa. En effet, suite à la demande de Baye Talla Diallo que j'ai connu en 2016 et me donnait des cours particuliers. Je ne lui ai pas donné les sujets mais il m’a fait savoir qu’il a un ami qui fait le Bac. Ce dernier est Moussa et il m’a remis 5000 francs Cfa que j’ai donnés au proviseur.

Pour les papiers de 2017, le proviseur Mamadou Djibril Diagne m’a donné les sujets en papier main à main au garage de Nioro à Kaolack.

Aida Ndiaye (Stagiaire)