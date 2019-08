Procès pour bigamie: Abdoul Mbaye ironise la décision rendue par la Cour d'Appel de Dakar

Déclaré coupable des chefs d'accusations de "faux et usage de faux et d'escroquerie" par la Cour d'appel de Dakar, l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, depuis le procès pour bigamie l'opposant à son ex-épouse Aminata Diack n'a cessé de clamer son innocence. Suite à cette décision rendue, ce mardi par la Cour d'Appel, il réagit en ces termes :



" J'espère que je vais enfin savoir quel est le faux document administratif dont j'aurais fait usage. Également quels biens j'ai tenté d'escroquer à mon ex-épouse. J'attends l'écrit de la décision pour mieux comprendre. Mais pour l'instant, la justice reposant sur des preuves, je n'ai eu connaissance d'aucune de ces preuves", ironise-t-il sur sa page facebook.







Pour rappel Une décision a été rendue par la Cour d'appel de Dakar concernant les faits pour lesquels Abdoul Mbaye avait été entièrement blanchi en première instance par le Tribunal correctionnel de DAKAR . Et c'est par la suite que son ex-femme a interjeté appel. Ce mardi 6 aout 2019, Le juge de la deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Dakar a déclaré coupable Abdoul Mbaye avant de le condamner à un ( 1) an de prison avec sursis, un (1 ) million d'amende et cent millions (100.000.000) de francs Cfa à verser à la partie civile.