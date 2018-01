Processus de paix en Casamance: les étudiants optismistes mais...

La mort de 13 personnes lors de l’attaque de Boffa a du mal à passer chez les étudiants. Mais ils n’en demeurent pas moins optimistes quant à une solution définitive en Casamance. C’est dans cette optique que Seydou Guèye, étudiant à YMCA, qui a accepté de se prononcer sur la question a déclaré : «nous ne pouvons pas comprendre qu’on dise que c’est fini (le conflit casamançais) et que tout le temps, il y’ait des attaques. Si c’est l’Etat ou d’autres personnes qui sont derrière, il faut les dévoiler. Et puis, s’il y a des choses qui se passent, le gouvernement doit agir sur le champ et non pas attendre jusqu’à la dernière minute».



Mais, ajoute-t-il, «cela ne peut nullement remettre en cause le conflit casamançais», même que cet acte rappelle qu’ «il n’y a pas de paix et il n’y en aura pas si cela continue. La seule solution c’est de dévoiler instigateurs de ce massacre».



Tamsir Touré est dans la même logique. Sourire aux lèvres et sac en bandoulière, il se dit très touché par cette situation mais ne pense pas que cela peut bloquer le processus de paix en Casamance. «Le problème de la Casamançaise est très délicat parce que nous ne attendions pas à ce genre de chose. On pensait le problème de la Casamance définitivement réglé. C’est ce que j’avais en tête. Mais quand j’ai entendu qu’il y avait une attaque qui a fait autant de morts et de blessés, je me suis senti meurtri. Et je pense que les assaillants qui ont fait ça doivent être poursuivis afin de savoir quel est le motif qui les a poussés à commettre cet acte ignoble ».



Un autre étudiant, tout en regrettant la boucherie, a salué la gestion de cette affaire par mle gouvernement. «Je pense que le gouvernement peut régler ce problème sans difficulté. Et je ne pense pas que cela puisse déclencher une nouvelle guerre en Casamance. Je suis satisfait de la posture du gouvernement ».



Abordant dans le même sens Daouda Bangoura, habillé en costume gris entonne «c’est une situation un peu complexe qui nous a tous pris au dépourvue. Personne ne s’y attendait, surtout après l’annonce du chef de l’Etat dans son message à la nation du 31 décembre dernier, qui prônait la paix. Nous ne pouvons comprendre comment une personne normale peut faire ça. Vraiment c’est inhumain».



Cependant, souligne-t-il, les autorités ont intérêt à retrouver les meurtriers car, «cela peut déclencher un nouveau conflit en Casamance. Parce que certains ne sont pas pour la paix à Ziguinchor. On n’avait vraiment pas besoin d’une telle chose. Donc, c’est un fait dont on n’avait pas besoin pour le moment».