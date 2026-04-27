Bignona : Seize candidats à l’émigration irrégulière interpellés au quai de pêche d’Abéné

La gendarmerie nationale a démantelé, ce lundi 27 avril 2026 au matin, une tentative de départ clandestin au quai de pêche d’Abéné, dans le département de Bignona. L'opération, menée aux environs de 9 heures par les éléments de la brigade de proximité de Kafountine, a abouti à l'interpellation de seize candidats qui s'apprêtaient à prendre la mer.







Le groupe de migrants est composé de quatre ressortissants sénégalais et de douze Gambiens. Parmi ces derniers, les autorités ont dénombré six hommes, cinq femmes et une fillette âgée de seulement six ans. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance côtière dans la zone sud du pays, devenue un point de passage récurrent pour les départs vers l'Europe.







Les seize personnes interpellées ont été immédiatement conduites dans les locaux de la gendarmerie de Kafountine. Une enquête a été ouverte pour identifier les organisateurs de ce convoi et déterminer les complicités locales éventuelles. Les opérations de ratissage se poursuivent dans le secteur afin de prévenir d'autres tentatives de traversées irrégulières.







Cette nouvelle prise illustre la persistance des flux migratoires clandestins au départ des côtes casamançaises, malgré les risques élevés liés à la navigation en haute mer. Les autorités sécuritaires réitèrent leur engagement à intensifier les patrouilles sur le littoral pour briser les réseaux de passeurs opérant dans la région de Ziguinchor.

