Réformes institutionnelles : Aminata Touré vante la « méthode Diomaye Faye » et le consensus démocratique

La Coalition Diomaye Président a tenu une conférence de presse ce lundi 27 avril 2026 à Dakar. À cette occasion, l’ancienne Première ministre Aminata Touré a mis en avant les réformes institutionnelles engagées sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Faye, qu’elle qualifie « d’avancée majeure pour le renforcement de la démocratie ».



Face à la presse, Mimi Touré a détaillé ce qu’elle appelle la « méthode Diomaye Faye ». « D'abord, dans cette méthode, il faut noter la consultation de manière inclusive et rappeler les deux dialogues. Le recueil aussi de conclusions consensuelles. Il y avait la société civile, il y avait les chefs religieux, il y avait les syndicats, il y avait l'opposition, etc. Mais il met l'accent sur ce qui a fait l'objet de consensus. Troisième élément de sa méthode,(c'est qu'il faut assurer maintenant la traduction en textes juridiques de ces accords », a expliqué Aminata Touré, superviseure de la Coalition Diomaye Président.



Elle a par ailleurs souligné que les avancées observées, notamment dans l’amélioration du processus électoral, s’inscrivent dans une tradition de dialogue remontant aux années 1990.



Quatre avant-projets majeurs sont ainsi en cours de finalisation : une révision constitutionnelle, la création d’une Cour constitutionnelle, la réforme du Code électoral et un nouveau cadre régissant les partis politiques. Sur le plan institutionnel, la réforme prévoit notamment de rendre incompatible la fonction présidentielle avec la direction d’un parti ou d’une coalition. Elle consacre également un renforcement du pouvoir de contrôle de l’Assemblée nationale et met fin au cumul entre fonctions ministérielles et exécutifs territoriaux.



Aminata Touré a également salué l’introduction du bulletin unique, qu’elle considère comme une avancée importante. « Beaucoup de pays dans la sous-région, Côte d'Ivoire, Sierra Léone, depuis des années, utilisent le bulletin unique. Ça, ça va simplifier le vote. Et cela va également rationaliser la dépense électorale. C'est aussi une ancienne revendication de la classe politique et ça fait l'objet d'un consensus lors de la discussion sur le système électoral », a-t-elle rappelé.

