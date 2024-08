Production de Diamant : la deuxième plus grosse pierre précieuse découverte au Botswana

Botswana, le premier producteur de diamant en Afrique vient de se signaler et de fort belle manière. En effet, la compagnie minière australienne Lucara Diamond Corp a annoncé sur sa page Facebook avoir découvert le deuxième plus gros diamant au monde. Il pèse 2 492 carats et sa valeur est estimée à 40 millions de dollars soit plus de 23 milliards de francs CFA. "On m’a dit qu’il s’agissait du plus gros diamant découvert au Botswana à ce jour et du deuxième au monde’’, a déclaré le président Mokgweetsi Masisi, ajoutant qu’’’avec un diamant de cette taille, on peut construire des routes" a laissé entendre le président Botswanais, Mokgweetsi Masisi.



Enfin, d'après la publication de Lucara, cette pierre précieuse d’un demi-kilo, détectée dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, est ‘’l’un des plus gros diamants bruts jamais découverts’’, derrière le diamant ‘’Cullinan’’ (3 100 carats), dont les plus gros morceaux ont été sertis dans les joyaux de la couronne britannique.