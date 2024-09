Production industrielle hors égrenage de coton : hausse de 5,3% en mai 2024, selon l’Ansd

La production industrielle hors égrenage de coton a connu une légère amélioration d’après l’Agence nationale de la statistique. Cette hausse de production est estimée à 5,3% à la période de mai 2024.



Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui a délivré l’information, cette évolution est imputable à la performance notée dans la production des industries environnementales (+7,7%), d’électricité, de gaz et d’eau (+6,9%), des industries manufacturières (+5,4%) et extractives (+4,1%), sur la période sous revue.



La production industrielle a augmenté de 3,8%



Sur les cinq premiers mois de 2024, la production industrielle a augmenté de 3,8%, par rapport à la période correspondante de 2023, en relation avec la hausse de celle des industries extractives (+12,1%), environnementales (+9,3%), de production d’électricité, de gaz et d’eau (+8,0%) et manufacturiers (+0,4%). Concernant l’activité d’égrenage de coton, elle est à déceler une absence de production en mai 2024, en liaison avec le cycle de production du coton.



L’ Ansd renseigne que la production des industries environnementales a crû de 7,7% en mai 2024 comparativement au même mois de 2023. Cette évolution est liée à la bonne tenue de l’activité de collecte des eaux usées et boues (+136,0%) et de traitement et d’élimination des déchets (+7,6) sur la période sous revue. De même, sur les cinq premiers mois de 2024, la production des industries environnementales a augmenté de 9,3%, comparée à la même période en2023.



En référence à la même période de l’année 2023, la production d’électricité, de gaz et d’eau grimpe de 6,9% en mai 2024. Cette augmentation est imputable à la performance notée dans la production d’électricité et de gaz (+7,5%) et d’eau (+4,8%) sur la période sous revue. En cumul sur les cinq premiers mois de 2024,

la production d’électricité, de gaz et d’eau se relève également (+8,0%), comparée à celle de la période correspondante de 2023.



La production manufacturière progresse de 5,4%



En mai 2024, la production manufacturière progresse de 5,4%, relativement à celle de la même période de 2023. Cet accroissement est attribuable, principalement, à la hausse de l’activité de fabrication des produits agroalimentaires (+11,8%) et de matériaux minéraux (+7,5%) sur la période sous revue.



Contreperformance des activités de fabrication des produits textiles



Toutefois, l’Ansd a décrit une contreperformance des activités de fabrication des produits textiles et articles d’habillement (-13,4%), métallurgiques et de fonderie (-9,7%) ainsi que du raffinage et de la cokéfaction (-6,7%) sur la période sous revue.



Sur les cinq premiers mois de 2024, la production des industries manufacturières se relève de 0,4%, comparativement à son niveau de la période correspondante en 2023.