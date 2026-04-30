Infrastructures : L’autoroute Mbour–Thiadiaye officiellement ouverte à la circulation

Le réseau autoroutier sénégalais s’étend avec la mise en service effective du tronçon reliant Mbour à Thiadiaye ce mercredi 29 avril 2026. Cette nouvelle section, dont l'ouverture a été supervisée par les équipes des ministères des Infrastructures et des Transports terrestres, permet d'alléger le trafic sur la Route Nationale 1 et de réduire considérablement les temps de trajet vers l'intérieur du pays.







La gestion et l'exploitation de ce tronçon ont été confiées à la société Sen Autoroutes. Il s'agit d'un tournant stratégique pour le secteur, puisque c'est la première fois que cette entité nationale assure l'exploitation d'une infrastructure de cette envergure. Cette passation marque une volonté de renforcer l'expertise locale dans la gestion du patrimoine routier de l'État.







Afin de garantir un confort optimal aux usagers, de nouveaux dispositifs ont été aménagés sur l'ensemble du parcours. Ces installations visent spécifiquement à améliorer la fluidité du trafic au niveau des gares de péage et des bretelles d'accès, évitant ainsi les goulots d'étranglement souvent constatés sur les autres axes.







L'ouverture de ce tronçon Mbour–Thiadiaye représente une avancée majeure pour le désenclavement des zones agricoles et touristiques de la petite côte et du département de Mbour. Elle s'inscrit dans le cadre du grand projet de prolongement de l'autoroute vers Kaolack, destiné à dynamiser les échanges économiques entre Dakar et les régions du centre et du sud du Sénégal.

