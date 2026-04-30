Inclusion : Un partenariat inédit pour soutenir la résilience des familles des Forces armées

Le ministère des Forces armées et le ministère de la Microfinance ont officialisé ce mercredi 29 avril 2026 une alliance stratégique visant à renforcer l'accompagnement socio-économique des familles des militaires. Ce partenariat cible prioritairement les couches les plus vulnérables au sein de la communauté militaire, notamment les veuves, les orphelins et les militaires invalides. L'objectif est de leur offrir des leviers financiers adaptés pour favoriser leur autonomisation et leur insertion dans le tissu économique national.







Cette initiative repose sur la mise en place de lignes de crédit spécifiques et de programmes d'éducation financière. En facilitant l'accès à la microfinance, les deux institutions entendent permettre aux familles de militaires de développer des activités génératrices de revenus. Pour les militaires invalides et les jeunes issus de familles de soldats tombés au champ d'honneur, ce dispositif constitue une opportunité de reconversion ou de premier emploi à travers l'auto-entreprenariat.







Le ministère des Forces armées voit dans cette convention un outil de gestion sociale essentiel pour maintenir le moral des troupes et assurer une solidarité active envers ceux qui ont servi le pays. De son côté, le ministère de la Microfinance s'engage à mobiliser ses structures déconcentrées pour assurer un suivi de proximité des bénéficiaires. Ce maillage permettra de garantir que les financements octroyés débouchent sur des projets viables et durables.





Ce rapprochement entre la défense et l'inclusion financière marque une nouvelle étape dans les politiques de protection sociale au Sénégal. Il s'inscrit dans la volonté de l'État de ne laisser aucun citoyen au bord du chemin, en particulier ceux dont la vie a été impactée par le service sous les drapeaux. Les premiers dossiers de financement devraient être instruits dès les prochaines semaines pour un déploiement rapide des ressources sur l'ensemble du territoire.

