Projection lundi d'un documentaire sur le cas de migrants tués par des forces de sécurité en Gambie

Le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’homme va procéder lundi à Dakar à la projection du documentaire intitulé : « Je ne peux pas enterrer mon père ».



Réalisé et coproduit par Mme Nana-Jo Ndow, le documentaire parle d'un cas de migrants ouest-africains tués et disparus de force par les forces de sécurité en Gambie en 2005, et ouvre ainsi le débat sur la migration, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.



D'origine ghanéenne et gambienne, Nana: Jason Florio Jo N'dow est la réalisatrice et productrice du documentaire "Je ne peux pas enterrer mon père" ( I Can not Bury My Father VO). La projection du documentaire sera suivie par une rencontre avec la réalisatrice, Mme Nana-Jo Ndow, et une discussion avec le public en français.



Suite à la disparition forcée de son père sous ordres de l’ancien président ’ en Gambien, Yahya Jammeh, elle fonda l'ONG ANEKED (Réseau africain contre les exécutions extrajudiciaires et les disparitions et les disparitions forcées) en 2018 qui vise à favoriser une prise de à la culture de l'impunité sur le continent Africain.



Passionnée par la justice et l'autonomisation des femmes, elle a travaillé dans plusieurs pays pour des organisations internationales et associations au cours des 8 dernières années se penchant sur l'égalité des sexes et plus particulièrement la participation des femmes à la prise de décision. Par son activisme, elle souhaite donner une voix aux personnes ignorées.