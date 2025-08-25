Projet AVENIR MEDA : un levier de transformation économique et sociale au Sénégal

Le projet AVENIR (Adaptation et valorisation entrepreneuriale en irrigation et agriculture rurale), mis en œuvre par Mennonite Economic Development Associates (MEDA), une ONG canadienne présente au Sénégal depuis 2009, a démontré un impact significatif sur le développement économique et social des communautés rurales. Financé par Affaires mondiales Canada à hauteur de 18 millions de dollars canadiens sur une période de cinq ans (2019-2026), ce projet ambitieux cible les départements de Tambacounda, Goudiry, Goudomp et Bounkiling, avec une intervention particulière dans la région de Sédhiou. L'objectif principal est de toucher 11 500 bénéficiaires, dont 70 % de femmes et 30 % de jeunes, en se concentrant sur des chaînes de valeur clés telles que le riz, le baobab, la mangue et l'horticulture.



Semou Gueye, chef de projet AVENIR du côté MEDA, a récemment partagé des réalisations impressionnantes et des perspectives d'avenir pour ce programme transformateur.



Réalisations clés et impact sur l'emploi



Semou Gueye a souligné des chiffres éloquents en termes de création d'emplois, annonçant la réalisation de 4 650 emplois. Cette performance est le fruit d'une approche multidimensionnelle, incluant des incitations financières et un accompagnement ciblé. Le projet a notamment mis en place des « fonds d'innovation » qui octroient des subventions à 100 % à des entreprises opérant dans les chaînes de valeur du baobab et de la mangue. Parallèlement, des « fonds de contrepartie » sont destinés aux grandes entreprises, qui contribuent à hauteur de 50 %. Cette stratégie vise à stimuler la création d'emplois et à générer des revenus, en particulier pour les femmes et les jeunes.



En matière d'intermédiation financière, le projet AVENIR a facilité l'accès au crédit pour de nombreux bénéficiaires. Un montant de 75 millions de francs CFA a été accordé à près de 2 000 clients de la microfinance, permettant ainsi le développement de leurs activités économiques. Cette approche renforce l'autonomie financière des communautés et contribue à la pérennisation des initiatives entrepreneuriales. Les investissements réalisés par le projet sont également significatifs. MEDA a investi 200 millions de francs CFA dans 11 périmètres maraîchers, et 184 millions de francs CFA dans 10 entreprises chefs de file et une unité de transformation. L'horticulture a bénéficié d'un investissement de 100 150 000 F CFA, touchant environ 2 000 clients. De plus, 2 500 clients ont reçu des crédits de microfinance à 0 % de crédit en souffrance, avec un taux de remboursement de 100 %.



Le projet a également favorisé l'émergence de « champions » locaux, capables de créer entre 100 et 200 emplois pour les femmes, démontrant ainsi l'efficacité de l'approche par rapport aux méthodes communautaires traditionnelles.



Concernant la deuxième phase du projet, Semou Gueye a révélé l'ambition de MEDA de créer un million d'emplois d'ici 2030, principalement axés sur le système agroalimentaire, avec une approche partenariale solide. « La perception du projet est extrêmement positive, avec un taux de satisfaction de près de 99 % concernant l'amélioration du bien-être économique des femmes et des jeunes de Tambacounda et l'autonomisation. La perception du changement climatique atteint 95 % de satisfaction, et la composante sur la gouvernance et la gestion de l'eau affiche 85 % de satisfaction », dit-il. Ces chiffres témoignent de l'efficacité et de la pertinence des interventions de MEDA.



Témoignages de Succès sur le Terrain



Le succès du projet AVENIR se manifeste concrètement à travers les témoignages des bénéficiaires. À Darsalame, Djimassar et Baconding, des villages du Balantacounda, dans le département de Goudomp, région de Sédhiou, les financements du projet ont transformé des vies.



Tahirou Konaté, technicien agricole du GIE Sobéya à Darsalam, a salué le soutien de MEDA, qui a permis l'acquisition d'un mini forage, d'une pompe, de panneaux solaires, d'un réservoir d'eau et d'un système d'irrigation goutte à goutte, pour un montant de plus de 11 millions de francs CFA. Le GIE Sobéya produit désormais du piment, du gombo et de la tomate.



À Djimassar, le GIE Kimbenja, dirigé par Mamadou Diatta, a bénéficié de la réhabilitation de sa clôture et du raccordement de bassins, permettant à 42 femmes de travailler sur un périmètre d'un hectare. L'entreprise T&M de Baconding, cofondée par le Dr Augustina Ephraim, valorise les ressources locales en produits agroalimentaires et agro-cosmétiques sous la marque Balanta Cosmetics. Le projet AVENIR a permis à T&M d'acquérir une ligne de fabrication de baies de mangue, et l'entreprise travaille avec 15 coopératives, incluant 500 femmes.



Sur l'axe nord, Seynabou Diedhiou, présidente de l'unité de transformation du GIE Awagna à Diacounda, dans le département de Bounkiling, a reçu un financement de 21 millions de francs CFA pour réhabiliter ses locaux, installer l'adduction d'eau et des équipements de transformation. Son GIE, composé de 40 femmes, transforme des mangues, du pain de singe et du gingembre.



Un témoignage particulièrement poignant est celui d'Ansoumana Badji, un migrant de retour au Sénégal, originaire du village de Bassada. Après une expérience difficile en Libye, il a trouvé un nouveau départ grâce au projet AVENIR. Il a bénéficié d'un hectare de terre clôturé, d'un système de pompage solaire, d'un mini forage et d'un réseau d'irrigation goutte à goutte. Son histoire illustre la capacité du projet à offrir des opportunités concrètes et à réintégrer les populations vulnérables.

