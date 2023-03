Projet Best : la Banque mondiale et la Senelec ont fait le point sur les progrès et défis à relever

En conclave à Dakar depuis quatre jours, la mission d'appui de la Banque mondiale à la mise en œuvre du projet régional d'accès à l'électricité et de technologie de stockage d'énergie par batteries (BEST), en partenariat avec la CEDEAO et la Senelec a pris fin ce jeudi. Cette cérémonie de clôture était une occasion pour les acteurs de discuter sur les défis à relever, du financement, du processus d’appel et de la réalisation des études d’impact environnemental.



« Le projet BEST vient juste de démarrer et il y avait un certain point qu’il fallait discuter notamment en terme de contrainte qu’il fallait discuter et proposer des solutions. Et également dresser un plan d’action qui nous permet d’entrer de plein pied dans la mise en œuvre du projet et de connaitre les premiers décaissements », a soutenu Babacar Niang, chef de mission et de contrôle au niveau de la DORP.



Dans la sa volonté de poursuivre l’accès à l’électricité, le gouvernement du Sénégal a bénéficié d’un appui de 129 millions de dollars de la Banque mondiale pour l’électrification de 1000 localités. Ce financement entre dans le cadre du projet régional d'accès à l'électricité et de technologie de stockage d'énergie par batteries (BEST). Un programme d’accès universel sous-régional financé par la Banque mondiale à hauteur de 465 millions de dollars qui couvre le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Niger.



« Pour la partie sénégalaise, on va électrifier 1000 localités au niveau de la zone sud principalement à Ziguinchor, Tambacounda, Kaolack, Kolda. En dehors de l’électrification de ces 1000 localités, 97.000 ménages seront raccordés au réseau électrique pour un financement de 125 millions de dollars », a annoncé Papa Toby Gaye, secrétaire général de la Senelec.



Selon lui, la Senelec est prête et une nouvelle équipe a été mise en place pour le déroulement de ce projet. « Aujourd’hui tous les signaux sont au vert pour le déroulement de ce projet dans les meilleurs délais », a-t-il indiqué.



Au cours de cette mission d’appui, les acteurs ont également discuté, des difficultés, de même que les actions à mener.



« Jusqu’à présent le projet avance bien et nous sommes toujours dans la partie que nous appelons, la préparation où nous avons lancé tous appels d’offre. Et pour le Sénégal, on va commencer à ouvrir les offres à partir du 20 mars sur une durée de quatre semaines. A partir de là, nous prévoyons signer les contrats réels d’ici le mois de mai de cette année », a dit Akitani Massan Élise, représentante de la Banque mondiale.



Concernant les difficultés, dit-elle, c’est la compensation des personnes qui seront affectées par le projet. « Nous irons dans la région de Kédougou, de Tambacounda, de Kaolack et de la Casamance pour déceler les obstacles, de voir le niveau de l’impact sur la population. Le gouvernement est très habitué à faire le paiement des personnes qui sont affectés par le projet », a indiqué la spécialiste énergie à la Banque mondiale.