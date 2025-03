Projet GTA: réussite de la réparation de la fuite détectée sur le puits A02 (communiqué)

Dans un communiqué conjoint publié vendredi 14 mars 2025, les ministères sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines et de l’Environnement et de la Transition écologique ont annoncé « la réussite de la réparation de la fuite détectée sur le puits A02 du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). »



L’opérateur du projet, BP, a confirmé le 12 mars que « l’installation de l’équipement de réparation s’était déroulée avec succès. » Selon le document parvenu à PressAfrik, « des tests et observations ont révélé l’absence de fuite, et des images satellites prises après l’intervention n’ont détecté ni bulles ni condensats à la surface de l’eau. »





Ainsi, les autorités assurent que « les opérations de sécurisation et de surveillance sous-marine se poursuivent. » La marine sénégalaise et mauritanienne maintient également une présence sur site pour suivre l’évolution de la situation.





Par ailleurs, des investigations approfondies sont en cours pour évaluer les impacts environnementaux et éviter de futurs incidents similaires.



Le gouvernement sénégalais, en coordination avec son homologue mauritanien, affirme qu’il reste mobiliser pour améliorer la gestion des activités du projet GTA. « L’objectif est de minimiser les risques et de garantir une exploitation sécurisée de cette importante ressource énergétique commune aux deux pays », lit-on sur le document.