Projet Gta : le premier gaz attendu en fin 2024, la première exportation en début 2025

C’est officiel ! Le Sénégal se prépare à accueillir son premier gaz avant la fin de l’année 2024. Mieux, la première exportation de Gaz naturel liquéfié (Gnl) du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTa) se fera en début 2025. L’annonce a été faite par le Secrétaire général du ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane, en marge de l’exposition et conférence internationale sur le pétrole (Adipec) aux Emirats arabes unis (Abu Dhabi) et rapportée par L'Observateur.



Pour Cheikh Niane, ce projet majeur, baptisé Grand Tortue Ahmeyim et exploité par américain Kosmos Energy, reste dans les délais pour une première extraction de gaz prévue cette année.



Dans ce projet situé à cheval sur les eaux territoriales sénégalaises et mauritaniennes, la société BP détient 61% du projet, alors que le Sénégal et la Mauritanie se partageront 10% des revenues gaziers.



La première phase des travaux a connu une explosion des coûts, environ 60% des investissements initiaux.



A noter que l'extraction des premiers pieds cubes de gaz naturel liquéfié a été reportée deux fois en six ans,