Projet de volontariat : 16 millions débloqués pour l'inclusion numérique au Sénégal

Un programme ambitieux visant à promouvoir l’inclusion numérique a été officiellement lancé à Dakar. Intitulé « Projet de Volontariat pour l’Inclusion numérique au Sénégal », cette initiative est portée par un partenariat entre Africa Volontaires Connect, le ministère de la Jeunesse et France Volontaires. Son objectif est de mobiliser des volontaires qualifiés pour stimuler l’innovation sociale et digitale et faire du volontariat de compétence un levier d’autonomisation des communautés.



Coordonné par Seth Sall, le projet prévoit le déploiement de volontaires formés dans 24 collectivités territoriales. Leurs missions couvriront la formation aux outils numériques, l’archivage numérique, la maintenance informatique et le développement de solutions innovantes. « L’objectif est d’aider les populations à s’approprier l’outil numérique », a expliqué M. Sall.



D’un coût global de 16 millions de FCFA, le programme s’étalera sur huit mois et prendra la forme d’une caravane itinérante avec trois étapes régionales (Dakar, Thiès, Kaolack) et sept départementales. « Nous sommes dans une phase d’expérimentation pour construire un modèle alliant volontariat et digital », a-t-il ajouté.



Un projet aligné sur les priorités nationales



Alassane Diallo, directeur général de la jeunesse et représentant du ministre, a salué la pertinence de ce projet, qui s’inscrit dans la stratégie gouvernementale de digitalisation de l’administration. « Avoir des volontaires de compétence dans nos collectivités territoriales ne peut être que salutaire », a-t-il déclaré, soulignant que le programme offre aux jeunes à la fois des opportunités d’emploi et une chance de servir leurs communautés.



Abdoulaye Diatta, maire et porte-parole des communes bénéficiaires, a insisté sur l’importance de cette initiative pour le développement local, l’équité sociale et l’inclusion numérique. « Ce projet nous aidera à disposer de compétences et de matériel, permettant aux populations et aux agents municipaux d’aller plus vite », a-t-il affirmé. La pérennité du programme sera assurée par la formation continue des volontaires.



Un partenariat ancré dans la durée



Moussa Ba, représentant de France Volontaires au Sénégal, a rappelé les origines du projet, initié pour accompagner le développement des écosystèmes de volontariat dans plusieurs pays africains. Le Sénégal bénéficie de trois des quatre axes d’intervention du programme, notamment le renforcement des capacités des volontaires nationaux pour répondre aux défis locaux, tels que la numérisation et l’amélioration des compétences informatiques.