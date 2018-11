Projets des émigrés: les élus de la diaspora invités à "coordonner" avec les services du ministère l’Economie solidaire

La ministre de l’Economie solidaire et de la Microfinance, Aminata Angélique Manga a invité les élus de la diaspora à coordonner avec ses services, afin que beaucoup plus de projets d’émigrés puissent être enrôlés par les différents programmes.



Parmi ces programmes, il y a la Plateforme d’appui au service privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie (PLASEPRI), qui un projet de la coopération bilatérale entre les deux pays, en vue d’augmenter la capacité des Sénégalais de la diaspora à contribuer au développement durable du pays d’origine.



Aussi, il y a le Programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal (PROMISE) qui a été mis en place pour accroitre le niveau d’inclusion financière et contribuer à atteindre des objectifs du PSE. En termes de résultats, le PROMISE devrait contribuer à l’accès au financement de 50.000 micros entreprises et générer 25.000 nouveaux emplois d’ici à 2025.



A titre de la gestion 2019, le budget du ministère de l’Economie solidaire et de la Microfinance a connu une hausse de plus de 8,6 milliards F CFA, passant de 2,8 milliards en 2018 à 11,4 milliards en 2019.

Selon le ministre du Budget Birima Mangara, cette augmentation est un signe très illustratif de la volonté du président Macky Sall de faire de cette année, une année sociale.