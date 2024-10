Promesses de campagne : à Joal Sonko promet de donner la priorité aux pêcheurs sénégalais

Ousmane Sonko a été accueilli à Joal par une foule en liesse, manifestement acquise à sa cause. Lors de son intervention, il a promis de donner à la ville un nouveau visage en y réalisant des infrastructures de qualité. Il a assuré que, si la majorité était remportée par Pastef, il s'engageait à "transformer Joal".

"Un mois après son installation, le président de l'Union européenne est venu voir le président Bassirou Diomaye. J'étais présent ce jour-là au palais, et lors de notre entrevue, nous lui avons signifié que nous allions renégocier les accords de pêche, car nous entendons donner la priorité à nos pêcheurs. Je vous promets que nous tiendrons toutes nos promesses envers vous", a déclaré Ousmane Sonko.

Dans son discours, Ousmane Sonko n’a pas manqué de lancer quelques piques à l'opposition. "Ceux de l'opposition vont essayer de vous décourager lorsqu'ils seront là. Ils vous diront que nous vous avons promis des choses que nous n'avons pas tenues. Mais je vous rappelle simplement qu'on ne peut pas tout réaliser en six mois", a-t-il souligné.

Pour Ousmane Sonko, bien qu'il reste des choses à faire, les bases du changement sont déjà posées, intégrant les concepts de Jubb Jubbal et Jubanti.