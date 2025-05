Promotion des valeurs LGBTQ au Sénégal : "And Sàmm Jikko Yi" exige des sanctions et d’une loi criminalisant l’homosexualité

La récente controverse provoquée par les propos d’un ressortissant français homosexuel, ayant séjourné à Dakar, a fait réagir le collectif « And Sàmm Jikko Yi ». Lors d’une conférence de presse tenue ce samedi, le collectif a fermement dénoncé ce qu’il considère comme une « agression » contre les valeurs du peuple sénégalais.



« Le peuple sénégalais est encore sous le choc de la dernière provocation et agression menée en toute impunité par une bande d’homosexuels étrangers sur notre territoire », a déploré Adama Mboup, porte-parole du collectif.



Il a appelé l’État à ouvrir une enquête afin d’élucider les « mobiles réels de cet acte et les éventuels commanditaires et complices résidents au Sénégal ou à l’étranger impliqués dans ce programme ».



« Nous exigeons que des sanctions exemplaires leur soient appliquées afin qu’une pareille offense à tout un peuple et à ses valeurs intrinsèques ne se reproduise plus », a insisté M. Mboup.



Pour mettre un terme à toutes ces offenses, dit-il, « il faut combler ce vide juridique de l’article 319 (code pénal) qui ne condamne pas la promotion des valeurs LGBTQ et tant d’autres dérives et offenses ». Pour cela, le collectif exige le « vote urgent de la loi criminalisant l’homosexualité dans tous ces nouveaux aspects ».