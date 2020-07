Propagation et chiffres non maîtrisés, levée des mesures, faible létalité... Et si l'Immunité collective était déjà opérationnelle au Sénégal

En début juillet, soit près de sept (7) mois après le début de la pandémie en Europe, la Russie a recensé plus de 660 000 cas confirmés de Covid-19, le Royaume-Uni plus de 280 000 cas, l'Espagne et l'Italie chacune plus de 240 000 cas, la Turquie plus de 200 000 cas, l'Allemagne près de 200 000 cas, et la France 166 000 cas.

Le Royaume-Uni, pays d'Europe le plus meurtri a enregistré plus de 43 000 décès, l'Italie, près de 35 000 décès, la France, plus de 29 900 décès, l'Espagne, plus de 28 300 décès et la Russie plus de 10 000 décès. En proportion de la population, la Belgique est avec 85 décès pour 100 000 habitants le pays le plus durement touché, avant le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Suède et la France.



L'hécatombe prédite par l'OMS et l'ONU tarde à se réaliser en Afrique

A la date de ce mardi 28 juillet 2020, le continent africain est à 860 732 cas confirmés déclarés pour 18 187 décès après près de cinq (5) mois de circulation du virus. En moins de temps, la pandémie de Covid-19 a touché plus de personnes et tué beaucoup plus d'Européens.

Partant du constat selon lequel, les politiques de Santé publique et les systèmes de gouvernance des pays de l'Occident sont plus performants et plus organisés que ceux des pays sous-développés et mal gouvernés comme le Sénégal, il devient légitime de se demander pourquoi l'hécatombe prédit par l'Organisation mondiale de la Santé et les Nations Unies n'est toujours pas au rendez-vous. "(…) Je crains qu’on aura en Afrique des millions et des millions de personnes infectées et même si la population est plus jeune que dans le Nord, que dans les pays le plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts", déclarait M. Guterres au cours d’un entretien diffusé par RFI, le 28 mars 2020.

Quatre mois plus tard, le virus a fait le tour du continent, infecté près d'un million de personnes sans faire autant de morts que dans un seul des pays les plus meurtris par la pandémie. Prenons l'exemple de la France qui a enregistré 30 195 décès. Un pays où le taux d'immunité collective à la Covid-19 est estimé entre 5 et 10%.







L'exemple des cas communautaires au Sénégal qui montre que les chiffres officiels de personnes contaminées sont relativement faux