Propos discourtois à l'endroit du khalife général des Mourides: le lieutenant de Aïda Diallo placé sous mandat de dépôt

Accusé d’avoir tenu des propos discourtois et proféré des insultes à l’encontre du Khalife générale des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le célèbre chanteur et lieutenant de Sokhna Aida Diallo, Mame Cheikh "Sikar" a été placé, mardi 29 octobre, sous mandat de dépôt. Il est incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Mbour.



Face au juge d'instruction, ce proche de la veuve du défunt guide des Thiantacônes, Cheikh Béthio Thioune, a prétendu avoir de la proximité avec cette dernière. Mieux le mis en cause dément être l’auteur de cet audio enregistré sur WhatsApp qui circule sur les réseaux sociaux et parle d’une cabale pour le nuire.



Cheikh Ndiaye Sikar a été arrêté vendredi dernier à Médinatoul Salam par la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie, sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Mbour.