Propos « haineux » de Gaston : l'opposition dénonce et appelle au "respect des principes fondamentaux"

Le promoteur de lutte et non moins soutien du Président Macky Sall, a tenu des propos très discriminants à l’endroit de la famille Dias (Barthélémy Dias et son père Jean Paul Dias). Invité de l’émission Sortie de Walf TV (télévision privée), Gaston Mbengue qui est d’avis que les « Dias ne sont pas nombreux au Sénégal », a déclaré que : « Si on les brûlait tous, cela ne diminuerait rien à la marche du pays ».



Des propos qui ont fait sortir la classe politique de leurs gongs. Plusieurs leaders politiques dont Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall, Soham El Wardini, ont dénoncé avec la dernière énergie ces dits propos éthnicistes appelant à « préserver notre nation » et à respecter les principes fondamentaux de la République.



Aminata Diouf

