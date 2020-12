Propos jugés racistes: Cavani écope de trois matchs de suspension

La sanction est tombée. Les médias britanniques, dont la BBC, annoncent ce jeudi qu’Edinson Cavani a écopé d’une suspension de trois matchs par la Fédération anglaise pour avoir employé un terme jugé raciste.



En réponse à un message de félicitations d'un ami sur Instagram après son doublé lors de la victoire de Manchester United à Southampton (3-2), le 29 novembre, en Premier League, l’attaquant uruguayen avait écrit "Gracias negrito" ("merci petit noir"). Un commentaire qui constitue "une violation aggravée" du règlement de la FA.



Absent contre Manchester City en League Cup

Il manquera dle match de Premier League contre Aston Villa vendredi, la demi-finale de la League Cup contre Manchester City (6 janvier) et la réception de Watford en FA Cup (9 janvier). Il sera en revanche disponible pour défier Liverpool le 17 janvier en championnat. Il devra par ailleurs régler une amende de plus de 100.000 euros.



Cavani avait rapidement effacé sa publication et présenté ses excuses. "Le message que j'ai posté après le match de dimanche était un mot affectueux envers un ami pour le remercier de ses félicitations. Je suis totalement opposé au racisme et j'ai supprimé le message dès qu'on m'a expliqué que cela pouvait être interprété différemment. J'aimerais sincèrement m'excuser pour cela", avait-il affirmé dans un communiqué.



L'ancien Parisien avait jusqu'au 4 janvier pour se défendre, mais il a choisi de ne pas s'opposer aux poursuites de la FA.



