Proposition de loi criminalisant l’homosexualité: la procédure de loi est toujours d’actualité, selon des initiateurs

La proposition de loi criminalisant les LGBT au Sénégal continue d'alimenter les débats dans les salons et autres sphères politiques. Malgré le rejet annoncé de la proposition loi de criminalisation de l’homosexualité par les députés de la majorité, ses initiateurs (des députés de l’opposition ) soulignent que la procédure est toujours d’actualité...



Selon le quotidien « Le Témoin », Mame Matar Guèye, le vice-président de l'Ong Jamra, a tenu à préciser qu'aucun député, fut-il président de groupe, ne détient le privilège de rejeter ou d'accepter une proposition de loi qui doit suivre des étapes spécifiques. Mieux, il a rappelé que des députés issus de la majorité présidentielle à l'instar de Alioune Souaré et Abdoulaye Wilane, entres autres, portent la proposition de loi criminalisant l'agenda des LGBT.



« Maintenant, le jour de la plénière, la loi nous permet en tant qu'associations initiatrices de ladite proposition de loi d'être présentes dans l'hémicycle et de veiller en sentinelles. En toute responsabilité, nous allons prendre des notes et dresser la liste de ceux qui sont censés représenter le peuple et qui vont voter contre cette proposition de loi afin de permettre aux homosexuels de célébrer des mariages gay ou de s'accoupler impunément dans l'enceinte même de la grande mosquée de Dakar. Nous allons montrer ainsi au peuple et à la face du monde les députés qui prennent en compte les aspirations populaires », a déclaré Mame Matar Guèye.