Protection de l’enfant à Kolda : l’initiative « À l’école en toute sérénité » renforce son engagement pour le bien-être mental et l’épanouissement des élèves

Dans une atmosphère empreinte d’émotion et d’engagement, 24 établissements scolaires de la commune de Kolda ont reçu ce jeudi un appui important en détergents et en kits de dignité, dans le cadre de l’initiative « À l’école en toute sérénité ».



Depuis plusieurs mois, cette initiative s’illustre à travers un paquet d’interventions ciblées : soutien aux élèves vulnérables, réhabilitation de salles de classe et de toilettes, mais surtout, un travail de fond sur la santé mentale des apprenants. L’objectif est clair : outiller les élèves afin qu’ils puissent « surmonter les défis mentaux et émotionnels, prévenir la détresse psychologique et intervenir de manière empathique auprès de leurs camarades en difficulté », selon les termes des responsables du programme.



Un pilier essentiel de cette démarche repose sur la mise en place de clubs de santé mentale dans les écoles, animés par 72 élèves relais formés sur la prise en charge de cette problématique. Ces jeunes acteurs de changement, répartis dans 24 établissements, deviennent ainsi les premiers remparts contre la souffrance psychologique, souvent silencieuse au sein de l’espace scolaire.



L’événement de ce 10 avril a marqué une nouvelle étape dans cette dynamique. En plus de renforcer l’hygiène scolaire à travers la dotation en détergents, des kits de dignité ont été remis aux écoles pour lutter contre les absences scolaires liées à la mauvaise gestion des menstruations, un sujet encore tabou, mais à fort impact sur la scolarité des jeunes filles.



La cérémonie de remise s’est tenue en présence des responsables de gouvernements scolaires, des encadreurs d’élèves, des autorités éducatives, de parents d’élèves et de partenaires de l’école. Tous ont unanimement salué une initiative jugée « exemplaire, holistique et durable ».



Pour les initiateurs, l’action ne fait que commencer. L’ambition est de bâtir une école où chaque enfant se sent compris, soutenu et libre de s’épanouir pleinement, tant sur le plan académique que personnel. Un combat de longue haleine, mais qui trouve déjà un écho prometteur dans la commune de Kolda.



À rappeler que cette initiative, portée par l’organisation Enda Jeunesse Action, avec l’appui de son partenaire hollandais Kinderspostzegels, vise à créer un environnement scolaire sain, inclusif et favorable à la santé mentale des enfants.