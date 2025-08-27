Protection des lanceurs d'alerte : Abdoulaye Ndiaye de l'ONG Article 19 apporte des précisions

Abdoulaye Ndiaye, chargé de programmes à l'ONG Article 19, s’est réjoui du vote, hier mardi, à l’Assemblée nationale, du projet de loi sur la Protection des lanceurs d'alerte. A l’émission MidiKeng sur PressAfrik, de ce mercredi, il a précisé la portée de ce texte.

D'emblée, il a rappelé qui est lanceur d'alerte. "Le lanceur d’alerte est le fait de dénoncer une information cachée qui pourrait être utile. Ce mécanisme permettra aux citoyens de mieux participer au débat public en ayant des informations fiables", a-t-il déclaré.



M.Ndiaye a plaidé pour de lourdes amendes contre les auteurs de diffamation. Avant de conclure "ceux qui communiqueraient des informations interdites par la loi s’exposent également à des sanctions".

