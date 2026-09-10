« Protection du pouvoir d'achat et révision des prêts DMC » : les directives fermes du président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a donné ce jeudi 10 septembre 2026 plusieurs orientations fermes au gouvernement lors d'une session exceptionnelle du Conseil des ministres au Palais de la République.



Le Chef de l'État a instruit le Premier ministre de « veiller à l'effectivité de l'exécution des réformes sectorielles » et exige « une protection accrue du pouvoir d'achat des ménages », « une maîtrise stratégique des finances publiques » ainsi qu'« une présence optimale » des services publics sur l'ensemble du territoire. Le président Faye a également ordonné d'« accentuer la territorialisation des politiques publiques » et d'accélérer les projets stratégiques liés à la souveraineté alimentaire, l'éducation, l'emploi et l'accès à l'eau et à l'électricité. Enfin, face à « l'extrême urgence » du dossier de l'habitat, il a demandé « de revoir les modalités de mise à disposition des prêts DMC » pour faciliter l'accès au logement social.



En ouverture de séance, le président de la République avait adressé ses félicitations au Premier Ministre « pour sa brillante Déclaration de Politique générale, devant l'Assemblée nationale », tout en saluant les membres du Gouvernement « pour la clarté et la précision de la feuille de route présentée ». Au chapitre des réalisations, le Chef de l'État « se félicite de la réception de 153 ambulances médicalisées destinées à améliorer la prise en charge des malades sur l'étendue du territoire national ».