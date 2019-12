Psg: Idrissa Gana Gueye forfait 10 à 12 jours

Sorti sur blessure, lors du match Paris Saint Germain-Montpellier (3-1), Idrissa Gana Gueye est forfait pour plus d' une dizaine jours. Selon le communiqué médical du club qatari, le parisien est " victime d'une petite lésion aux ischios-jambiers gauches". Ainsi, le joueur devrait faire son retour à l’entraînement collectif dans 10 à 12 jours, selon l'évolution de la blessure.



Pour son coéquipier Presnel Kimpembe, l’année 2019 est d’ores et déjà terminée. Blessé quelques minutes avant le Sénégalais, le défenseur central souffre «d’une lésion musculaire aux ischios-jambiers gauches» et ne reprendra l’entraînement qu’en janvier. Le champion de France devra à nouveau faire avec une cascade de blessures dans ses rangs.