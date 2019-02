Publication de la liste des 25 "Lions": 4 nouveaux et 3 retours notés dans la Tanière

C'est sur un groupe de 25 joueurs que le sélectionneur Aliou Cissé compte pour l'ultime acte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de 2019, qui opposera le Sénégal et Madagascar, à Thiès le 23 mars prochain, mais aussi pour le match amical qui mettra aux prises les "Lions" et les « Aigles » du Mali trois jours plus tard.



Aliou Cissé a pris 4 quatre nouveaux. Il s’agit du portier de l’équipe nationale des U20 pour pallier Dialy Ndiaye, pour pallier toute défection entre Alfred Gomis et Edouard Mendy. De Mamadou Loum Ndiaye, Sada Thioub et Krépin Diatta. Trois retours sont à noter aussi: Pape Alioune Ndiaye, Santy Ngom et Moussa Wagué.



Les « Lions » ont déjà validé leur ticket pour le rendez-vous qui aura lieu en Égypte du 22 juin au 19 juillet. Ce match sonne alors comme une préparation. Une première revue des troupes pour Aliou Cissé. Avant son premier match amical en vue de la Can, contre le Mali, le 26 mars.